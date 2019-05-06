ماكرون دان إطلاق الصواريخ من غزة ودعا لضرورة وقف العنف

دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إطلاق الصواريخ من غزّة، مشدداً على "ضرورة توقّف العنف الذي أدّى إلى مقتل أربعة أشخاص من الجانب الإسرائيلي و23 من الجانب الفلسطيني".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي أكد ماكرون أن "فرنسا تدعم وساطة الأمم المتحدة ومصر"، مضيفاً "أؤكّد مجدّداً حقّ إسرائيل في الأمن وشرعيّة تطلّعات الشعب الفلسطيني".
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