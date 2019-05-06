ماكرون دان إطلاق الصواريخ من غزة ودعا لضرورة وقف العنف

دان الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ إطلاق الصواريخ من غزّة، مشدداً على "ضرورة توقّف العنف الذي أدّى إلى مقتل أربعة أشخاص من الجانب ال​إسرائيل​ي و23 من الجانب الفلسطيني".

وفي تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أكد ماكرون أن "​فرنسا​ تدعم وساطة الأمم المتحدة ومصر"، مضيفاً "أؤكّد مجدّداً حقّ إسرائيل في ​الأمن​ وشرعيّة تطلّعات ​الشعب الفلسطيني​".