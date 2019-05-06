معلوف: اللعب يقف عند سيادة ومصلحة لبنان وحقوقه

أشار عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ادي معلوف في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "إذا تصالحوا بتصير ​مزارع شبعا​ لبنانية، وإذا اختلفوا بتصير سورية او بعد شوي إسرائيلية". وقال: "كلنا نناور بال​سياسة​ ونعلي السقف ونكثر من مطاليبنا كي نحصل على ما نريد، لكن اللعب يقف عند سيادة ومصلحة لبنان وحقوقه، خصوصاً إذا عرفنا دهاء وقدرة الايذاء عند العدو الذي نواجه".

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