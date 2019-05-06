برّي: الموازنة يجب أن تُقر وعجلة الدولة لا بد من أن تسير

أكد رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ أمام زواره، أنه "لا بد من أن تسير عجلة الدولة، وعدم تعطيلها بما يَرتدّ بالسلبيات على المواطنين".

وكان بري يؤشّر بذلك الى بعض التحركات التي أدّت الى تعطيل بعض المرافق الاساسية، وخصوصاً في ​مرفأ بيروت​، وتوقّف عمليات نقل البضائع وتفريغها وتحديداً مع بداية ​شهر رمضان​، وأيضاً في ​مصرف لبنان​ الذي أدى ​إضراب​ الموظفين فيه الى شَل ​المصارف​ وتعطيلها، مع ما يترتّب على ذلك من أضرار كبرى على البلد عموماً.

وحول مشروع ​الموازنة​ اكّد بري ان "تبقى الاولوية لإقرار الموازنة في وقت قريب. ومن هنا، المطلوب ان يتوقفوا عن المزايدات، وبمعزل عن كل ما يُقال من هنا وهناك، فإنّ ما أعرفه هو انّ الموازنة يجب أن تُقرّ، لأنها اذا لم تقرّ في القريب العاجل، فأنا اعرف الى أين سيسير البلد اذا بَقينا على هذا الوضع. في الاساس كان على ​الحكومة​ أن تسرع اكثر في إقرار الموازنة ومناقشتها، هنا المشكلة في الاساس، والمطلوب التسريع بلا أي إبطاء".

ورداً على سؤال عن الوقت الذي يستغرقه إقرار الموازنة في ​مجلس الوزراء​، شدّد على ان "كان يفترض الاستعجال في إقرارها، ولو اقتضى الامر عقد جلسات نهارية ومسائية لمجلس الوزراء. ففي المجلس النيابي، يكون لدينا أحياناً جدول أعمال مُكثّفاً فنَنكبّ عليه ونُنجزه نهاراً ومساء. لذا، أقول انّ الاستعجال مطلوب، والمجلس النيابي في انتظارها".