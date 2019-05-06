روكز: تخفيض عجز الموازنة مسألة ضرورية وأساسية

إعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​شامل روكز​ أن "الاصلاحات تبدأ من خلال معالجة أماكن الهدر كالتهرب الضريبي وغيره ويجب عدم المس برواتب ذوي الدخل المحدود". وفي حديث اذاعي راى روكز أن "التضخم في ​القطاع العام​ سبّبه السياسيون لذا من الضروري دعم ذوي الدخل المحدود لتسير ​الدورة​ الاقتصادية بشكل صحيح كما يجب تشجيع الاستثمارات"، لافتا الى اننا "سننتظر ما سينتج عن اجتماعات ​الحكومة​ في ما خص ​الموازنة​ اذ ان ما طرح في البداية كان عبارة عن "فلسفة سيئة" وتخفيض عجز الموازنة مسألة ضرورية وأساسية علينا جميعا تحمل مسؤوليتها".

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