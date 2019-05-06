قتيل بحادث صدم على الطريق البحري القديم بين سلعاتا ونفق حامات

قتل الشاب وائل زغيب من جبيل امس بعدما صدمته ​سيارة​ وهو يمارس ​الرياضة​ على ​دراجة هوائية​ على الطريق البحري القديم بين ​سلعاتا​ ونفق حامات القديم.

وعلى الفور، حضرت دورية من مفرزة سير أميون الى مكان الحادث وتم توقيف سائق السيارة وهو سوري الجنسية ويدعى حسن الاحمد فيما تم نقل جثة زغيب الى ​مستشفى البترون​.

اشارة الى ان زغيب كان شارك في العام 2016 في مسابقة ملك جمال ​لبنان​ ووصل الى التصفيات النهائية.