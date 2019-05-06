قتيل بحادث صدم على الطريق البحري القديم بين سلعاتا ونفق حامات

قتل الشاب وائل زغيب من جبيل امس بعدما صدمته سيارة وهو يمارس الرياضة على دراجة هوائية على الطريق البحري القديم بين سلعاتا ونفق حامات القديم.
وعلى الفور، حضرت دورية من مفرزة سير أميون الى مكان الحادث وتم توقيف سائق السيارة وهو سوري الجنسية ويدعى حسن الاحمد فيما تم نقل جثة زغيب الى مستشفى البترون.
اشارة الى ان زغيب كان شارك في العام 2016 في مسابقة ملك جمال لبنان ووصل الى التصفيات النهائية.
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