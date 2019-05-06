ماريو عون: الضغط الشعبي رسالة للحكومة لتأخذ مصالح الشعب بعين الاعتبار في الموازنة

أكّد عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​ماريو عون​ ، ان ​الموازنة​ هي الهم الاول والاهم بالنسبة للحكومة على أن تقرّها بأسرع وقت ممكن لتحال الى ​مجلس النواب​ لدراستها والتصويت عليها".

وأكّد النائب عون في حديث اذاعي "ان التحرك الشعبي طبيعي نظرا لما يسرّب عن بنود الموازنة، مع العلم ان لا شيئ نهائيا بعد قبل اقرارها، في حين ان الضغط الشعبي هو رسالة الى ​مجلس الوزراء​ ليأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعب عند اقرار الموازنة، فلم يعد باستطاعة اللبنانيين تحمّل مزيدا من الاعباء،" وإذ شدّد على ان "سنشهد نقاشات حامية في ​الحكومة​، ولكننا محكومون بالوصول الى نتائج ايجابية، من دون تأخير هذا الاسبوع، والذي سيكون حاسما في اقرار الموازنة."