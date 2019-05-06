طعن الحكومة على "الحد الأدنى للمعاشات" ضمن نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الاثنين، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- طعون متهمي "أنصار بيت المقدس 3" على أحكام الإعدام والسجن

تستكمل محكمة الطعون العسكرية، اليوم الإثنين، نظر طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "أنصار بيت المقدس 3".

وقضت محكمة شرق العسكرية (أول درجة) بمعاقبة 9 متهمين في القضية بالإعدام شنقاً (غيابيًا) والسجن المؤبد لـ 19 آخرين ومعاقبة 4 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات وأحكام مابين السجن 5 سنوات و7 سنوات لأربع متهمين آخرين.

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- الجنايات تستمع لمرافعة النيابة في قضية" أنصار بيت المقدس"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الاثنين، سماع مرافعة النيابة في محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت عدة منشآت أمنية.

- "مفوضي الدولة" تنظر طعونا لوقف انتخابات الصيادلة

تنظر هيئة المفوضين بمجلس الدولة الطعون أرقام 58038، 58039، 58032، المقامة من محمد سمير ومصطفى الوكيل، وعبد العليم نجاح، التي تطالب بوقف انتخابات نقابة الصيادلة.

- نظر طعن الحكومة على حكم الحد الأدنى للمعاشات

تنظر دائرة فحص الطعون، بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف دعوى إلزامها بوضع حد أدنى للمعاشات على غرار الحد الأدنى للأجور.​