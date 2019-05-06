الجهود المصرية تنجح في إبرام اتفاق تهدئة بغزة.. ووقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ

نجحت الجهود المصرية في إبرام تفاهم تهدئة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وأكد مصدر فلسطيني لـ"العين الإخبارية" أن بدء سريان الاتفاق تم ابتداء من الساعة 4:30 فجرا.

وقال المصدر إن جولات مكوكية أجراه الأشقاء في مصر مع وفدي حماس والجهاد في القاهرة، تكللت بالتوصل إلى اتفاق تهدئة متزامن، مشيرا إلى أنه يجري مراقبة الميدان، وأنه في حال تنكر الاحتلال للاتفاق فإن المقاومة جاهزة للرد على العدوان.

وأضاف "الساعات المقبلة حاسمة، والمهم التزام إسرائيل بتنفيذ تفاهمات كسر الحصار المبرمة نهاية شهر مارس/آذار الماضي".

ويسود بقطاع غزة هدوء حذر، غير أن الطائرات لا تزال تحلق بكثافة، وتزايدت في الساعة الأخيرة احتمالات إمكانية نجاح الجهود "المصرية-الأممية" في التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، لتهدئة محتملة في قطاع غزة خلال ساعات.

وأدلى مسؤولون في الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة بتصريحات علنية عن احتمال التوصل إلى اتفاق تهدئة جديد، يكلل الجهود الحثيثة التي بذلتها مصر على مدى اليومين الماضيين.

Advertisements

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، الأحد "آمل أن نتمكن من العودة إلى وقف إطلاق النار الذي كان ساري المفعول لأسابيع، والذي ظل ثابتا قبل ذلك".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريح أرسلته لـ"العين الإخبارية"، استشهاد 25 فلسطينيا بينهم 3 سيدات و2 أجنة ورضيعان وطفل، فيما أصيب 154 مواطنا بجراح مختلفة نتيجة القصف الإسرائيلي الذي تواصل على مدار الساعة اليومين الماضيين.

وواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة إلى ما قبيل أذان الفجر، في المقابل أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية مقتل 4 إسرائيليين وإصابة العشرات بجروح، غالبيتها طفيفة، نتيجة إصابتهم بشظايا صواريخ أطلقت من قطاع غزة على مدن الجنوب.

وخلال أحداث أمس، عاد الاحتلال الإسرائيلي إلى سياسة الاغتيالات للمرة الأولى منذ عام 2014، مع دفع المزيد من القوات إلى حدود قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال وفق رصد المكتب الإعلامي لحكومة حماس أكثر من ٢٩٥ غارة قامت بها طائرات الاحتلال بمختلف أنواعها، إضافة للمدفعية والبوارج استهدفت أكثر من ٣٢٠ معلما مدنيا في قطاع غزة، منها بنايات مدنية سكنية وتجارية ومقرات حكومية ومساجد وورش حدادة ومحال تجارية ومؤسسات إعلامية وأراض ودفيئات زراعية.

وتسبب القصف في تدمير ١٨ بناية ومنزلا بالكامل واستهداف ١٠ منازل أخرى ومحيطها بالصواريخ.