ترمب: على مولر "عدم الإدلاء بشهادته" أمام الكونغرس

اسماء السيد - واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد أن على المدعي الخاص روبرت مولر "عدم الإدلاء بشهادته" أمام الكونغرس بشأن التحقيق الذي أجراه حول مسألة تدخل روسيا في انتخابات 2016 الرئاسية.

وطلبت اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب الأميركي من مولر الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس في 15 أيار/مايو بشأن التحقيق الذي قاده على مدى نحو عامين وتوصل إلى أن ترمب سعى لمنع استكماله لكنه لم يشر إلى ما اذا كان من الواجب توجيه اتهام إليه بعرقلة سير العدالة.

وفي رد فعله على الدعوة، قال ترمب عبر "تويتر" "لم تكن هناك أي جريمة، إلا من قبل الطرف الثاني (وهو أمر من المذهل أن التحقيق لم ينظر فيه) ولا عرقلة. على بوب (روبرت) مولر عدم الإدلاء بشهادته".

وقال ديفيد سيسيلين، وهو نائب ديموقراطي في اللجنة القضائية، لشبكة "فوكس نيوز" إن اللجنة اقترحت تاريخ 15 أيار/مايو ليدلي مولر بشهادته أمام الكونغرس بانتظار موافقة المدعي الخاص عليه.

وقال سيسيلين إنه لا يوجد "ضمان تام" بأن مولر سيدلي بشهادته لكنه أوضح أن "البيت الأبيض أشار حتى الآن إلى أنه لن يتدخل".

وكان ترمب ذكر أن تقرير مولر برّأه من تهم التعاون مع روسيا لكن الديموقراطيين يريدون طلب أدلة من مولر تشير إلى أن الرئيس قد يكون عرقل القضاء.

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وتحدث مولر عن عشر حالات سعى خلالها ترمب لمنع استكمال التحقيق لكنه لم يصل إلى استنتاج بشأن إن كان قد تم ارتكاب جريمة أم لا.

لكن وزير العدل بيل بار قال في ملخص للتقرير من أربع صفحات تسلمه الكونغرس في 24 آذار/مارس أن الأدلة غير كافية لدعم تهمة عرقلة سير العدالة.

واحتج مولر في رسالة إلى بار بعد ثلاثة أيام بتاريخ 27 آذار/مارس اشتكى فيها من أن مذكرة وزير العدل "لم تشتمل بشكل كامل على مضمون وطبيعة وجوهر عمل مكتبه واستنتاجاته".

لكن في شهادة أدلى بها لاحقا أمام الكونغرس، قال بار إن لا علم لديه بأن مولر يختلف معه على الملخص.

ودفع كشف رسالة مولر علنا الثلاثاء رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي لاتهام بار بارتكاب جريمة الكذب على الكونغرس.