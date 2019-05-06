شكرا لقرائتكم خبر عن 7 تشريعات تحتاج للإقرار بعد التعديلات الدستورية الأخيرة ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب ثروت بخيت ، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، أنه بانتهاء التعديلات الدستورية والموافقة عليها رسميا ، نكون أمام زخم تشريعى لمجلس النواب سيعمل على إنجازه خلال الفترة القادمة لترجمة ما جاء فى هذه النصوص .

ولفت "بخيت، إلى أن هناك 7 تشريعات سيعمل البرلمان على إنجازها فور وصولها للمجلس وهم قانون الأمر المتعلق بالنائب العام واختياره، قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية ،قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب ،وإنشاء قانون مجلس الشيوخ.

وتابع "إضافة إلى مشروع قانون تقسيم الدوائر وهو الأهم لأنه المعضلة الحقيقية التى تحتاج لعمل جاد لضمان التمثيل العادل للسكان ومن ثم التحديد الصحيح للمقاعد بالبرلمان والشيوخ وأيضا انتهاء مجلس النواب من قانون المحليات تمهيدا لإجراء انتخابات المجالس المحليه ".

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وأشار إلى أن هناك 3 تشريعات عاجلة لا تحتمل الانتظار وهم "مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشيوخ وتقسيم الدوائر " ، حتى تكون جاهزة لإجراء الانتخابات فى 2020 .

وأوضح أن مجلس النواب قادر على إنجاز أى تشريعات تصل له فى أقرب وقت ممكن ، وهو ما يظهر فيما أنجزه خلال الأدوار الماضية ما لم تحدث فى فصل تشريعى واحد لبرلمانات سابقة .