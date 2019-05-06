شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد : أى عمل درامى أو إعلانى مخالف فى رمضان سنتعامل معه بالقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، إن المجلس ولجنة الدراما سترصد كل ما سيبث من أعمال درامية وبرامج وإعلانات فى شهر رمضان ، وسيتم التعامل مع أى مخالفات قانونيا ، بإتخاذ الإجراءات التى أقرها المجلس الأعلى فى رصد أى مخالفات تعمل أى إيحاءات أو كلمات تخالف قيم وأخلاق المجتمع .

وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجنة الدراما بالمجلس ستتابع كل ما سيتم عرضه فى الشهر الكريم ، مؤكدا أى مخالفة سيتم التعامل بالقانون وبالعقوبات التى ستصل إلى وقف أى عمل درامي أو إعلانى مخالف للقيم وأخلاق المجتمع.

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وأكد أن العقوبات هدفها الرئيسى بأن تكون هناك أعمال درامية راقية تتوافق مع قيم المجتمع ولا تحتوى على مشاهد أو ألفاظ تخالف الأعراف والتقاليد الصحيحة المصرية ، وذلك طبقا لما أقره المجلس فى قراراته ومعاييره .