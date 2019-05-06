مكرم محمد أحمد : أى عمل درامى أو إعلانى مخالف فى رمضان سنتعامل معه بالقانون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، إن المجلس ولجنة الدراما سترصد كل ما سيبث من أعمال درامية وبرامج وإعلانات فى شهر رمضان ، وسيتم التعامل مع أى مخالفات قانونيا ، بإتخاذ الإجراءات التى أقرها المجلس الأعلى فى رصد أى مخالفات تعمل أى إيحاءات أو كلمات تخالف قيم وأخلاق المجتمع .
وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجنة الدراما بالمجلس ستتابع كل ما سيتم عرضه فى الشهر الكريم ، مؤكدا أى مخالفة سيتم التعامل بالقانون وبالعقوبات التى ستصل إلى وقف أى عمل درامي أو إعلانى مخالف للقيم وأخلاق المجتمع.
وأكد أن العقوبات هدفها الرئيسى بأن تكون هناك أعمال درامية راقية تتوافق مع قيم المجتمع ولا تحتوى على مشاهد أو ألفاظ تخالف الأعراف والتقاليد الصحيحة المصرية ، وذلك طبقا لما أقره المجلس فى قراراته ومعاييره .
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