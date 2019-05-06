شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان ": مشروع موازنة 2020 الأفضل ..والدعم لن ينخفض وأصبح أكثر دقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنه بمجلس النواب ، أن مشروع موازنة 2019 – 2020 ،والتى وصلت للبرلمان ويناقشها اللجان النوعية بالبرلمان تعد أفضل من أى عام مضى ،وذلك لارتفاع معدلات الاستثمار بها لدرجة قياسية والتى سجلت أكثر من 200 مليار .

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة ، إلى أن رفع مستوى الاستثمار تعنى إنشاء مشروعات أكثر وخلق فرص عمل مؤقته ودائمة ، موضحا أنه اشيع خلال الأيام الماضية خفض الدعم ولكن لم يحدث ذلك .

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة ، إلى أنه لا يوجد انخفاض كبير للدعم المستحق ،والفرق بينه وبين العام الماضى فقط 2 مليار أقل ، قائلا " بند الدعم أصبح أكثر دقه ومراعاه للأسر الأكثر احتياجا و من يحصل على الدعم أصبح يحصل عليه بقيمة أكثر ".

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ولفت أن خفض الدعم فى الكهرباء والطاقة هو أمر فى صالح المواطن البسيط ، وليس ضده كما يردد ، مشددا أنه مع اكتمال قاعدة البيانات أصبح الدعم موجه لمستحقه الفعلى.

يذكر أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، تستهدف زيادة إجمالى الاستثمارات "شراء الأصول غير المالية" بمشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2019/2020 بنحو 42% عن العام المالى الجارى، حيث تصل إلى 211.2 مليار جنيه بنسبة (3.4%) من الناتج المحلى الإجمالى من أصل تريليون و574 مليار جنيه مخصصة للمصروفات بالموازنة الجديدة، مقابل 148.5 مليار جنيه (2.8%) من الناتج المحلى الإجمالى بموازنة العام المالى 2018/2019، بزيادة قدرها 62.7 مليار جنيه.