شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان": المالية استجابت لمطالب وزارة الرى بشأن موازنتها للعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة، إن اللجنة قد ناقشت اليوم موازنات قطاعات وزارة الري، مشيرا إلى أن وزارة المالية قد استجابت لكل مطالب وزارة الرى بشأن موازنتها للعام المالى الجديد، ومنحتها زيادة فى موازنتها بقدر 3 مليار جنيه، لافتاً إلى أهمية قطاعات الرى فى الوقت الحالى، لما لها من اهتمام من قبل القيادة السياسية.

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وكانت لجنة الزراعة فى نهاية اجتماعها المنعقد لمناقشة قطاعات وزارة الزراعة، قد أوصت بحضور عدد من المسئولين من وزارات الزراعة والتخطيط والمالية، فى اجتماع لها برئاسة وكيل اللجنة، بعقد جلسة مشتركة لممثلى وزارات التخطيط والمالية والزراعة، بحضور كبار المسئولين بتلك الوزارات، لحل الخلاف القائم بين هيئات وزارة الزراعة ووزارة التخطيط، بشأن الموازنات.

وقد استمعت اللجنة إلى عدد من القطاعات التابعة لوزارة الزراعة اليوم، وناقشت مطالبها من وزارة التخطيط.