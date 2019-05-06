شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: تحويلات المصريين بالخارج تُمثل 26% من إجمالى النقد الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على ضرورة الاهتمام بقطاع الصادرات، موضحة أن مصادر النقد الأجنبى فى مصر هى الإيرادات السياحية وتحويلات المصريين بالخارج، وصافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قناة السويس، والصادرات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لمناقشة الصورة الإجمالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.

وقالت السعيد ، أن تحويلات المصريين بالخارج تُمثل 26% من إجمالى رصيد الدولة من النقد الأجنبى، مشيرة إلى أنه يجب أن تكون من مصادر إنتاجية حتى يُمكن تعزيز حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى، مضيفة أن الدولة اتخذت إجراءات فى ترشيد الواردات وتطوير منظومة دعم الصادرات.













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