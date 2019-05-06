شكرا لقرائتكم خبر عن الانقسامات تشتعل داخل الإخوان.. عصام تليمة يهاجم القواعد: راجعوا دينكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن عصام تليمة، مدير مكتب الشيخ يوسف القرضاوى السابق، هجوما عنيفا على قيادات جماعة الإخوان وعناصرهم، مطالبا إياهم بضرورة مراجعة دينهم وأنسانيتهم من جديد.

ووجه مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، رسالته لقواعد الإخوان قائلا: أخي الكريم الذي يغضب من نقدي أو نقد غيري لأفكار أو تصرفات بعض القيادات الإخوانية، أو ذكر شهادتنا على أحداث عشناها، انتبه لأمر مهم جدا: إذا كنت تغضب لله عز وجل، عندما نذكر أي نقد لقيادة معينة تحبها، أو تتبعها، وتغضب بنفس الدرجة أو أقل منها قليلا، عندما يذكر أحد أمامك قيادات من تيارات أخرى، أو أفراد يختلفون مع قيادتك داخل جماعتك، ولا تقبل بالإساءة لأي طرف آخر، أو النقد لأي طرف، فأنت إنسان محترم متسق مع ذاتك، ومستعد إذا أغضبك نقدى أو كلامى أن أراعى شعورك هذا.

وتابع عصام تليمة:لكن إن كنت تغضب فقط لقيادتك، بينما تقبل أو تصمت عندما يساء لآخرين من توجهك وفصيلك، وتصمت تماما، بل ربما تشارك في الإساءة تحت دعوى: (السمع والطاعة) وإخواننا قالوا، فاسمح لي أنت تحتاج أن تراجع تدينك، وتراجع إنسانيتك، هل تستحق أن تكون إنسانا مستقيما أم لا؟