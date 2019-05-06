شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بالحركات الإسلامية: ترامب سيواجه تيار داعم للإخوان فى الكونجرس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق أبو السعد، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن هناك بعض المعوقات التى قد يلاقيها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قبل اتخاذ قراره بتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية، مشيرا إلى أن هناك تيار داخل الكونجرس الأمريكى يؤكد الإسلام السياسى ويدعمه فى واشنطن.
وقال الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الجناح المؤيد لتيار الإسلام السياسى ويدعم الإخوان مازال متمكن ومسيطر فى واشنطن ولن يسمح بتمرير هذا قرار الذى يعتزم ترامب اتخاذه ضد التنظيم.
ولفت طارق أبو السعد، إلى أن جماعة الإخوان لديها اتصالات مع وزارة الخارجية الأمريكية، وكذلك جهاز CIA ، ولكن على الجانب الأخر فإن مؤسسة الرئاسة الأمريكية والبنتاجون فهم ضد مشروع الإسلام السياسى، وبالتالى سيكون هناك صراع بين الجهتين حول تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابى.
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