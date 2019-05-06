شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بالبرلمان يطالبون بوقف خسائر النقل العام وهيكلة العمالة بالهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العديد من نواب البرلمان ضرورة النهوض بقطاع النقل العام بمحافظة القاهرة، والتغلب على إشكالياته، وتحويل خسائره لأرباح، والعمل على إعادة الهيكلة الكاملة للعمالة الكبيرة به، خاصة أن الهيئة بها 30 ألف موظف فى ظل خسائر سنوية تصل لـ42 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2019/2020، لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة.

وأكد النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة أن يكون هناك رؤية موحدة على أرض الواقع وليس من خلال المكاتب من أجل النهوض بقطاعات الدولة وليس قطاع النقل العام بمحافظة القاهرة، مضيفا أن الموازنات بالعديد من القطاعات يتم وضعها بشكل وهمى دون أى نظره للواقع، قائلا: "تقديرات السلع والخدمات بالباب الثانى بالموازنة بها تقديرات وهمية ويتم صرف أموال دون أى فائدة".

ولفت إلى أن التحرك علي أرض الواقع والتفاعل مع الواقع يكون إطار جيدا لوضع تقديرات مناسبة للموازنة، وليس التقديرات الوهمية التي يتم وضعها بالعديد من القطاعات ومنها هيئة النقل العام بالقاهرة، متسائلا عن الـ300مليون جنيه الموجهة لأعمال الصيانة بالهيئة، مؤكدا أن هذه الأموال مبالغ فيها، بالإضافة إلي مصروفات الوقود التى لا يوجد عليها أى رقابة.

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واتفق معه النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا أن إعادة الهيكلة ضرورة مهمة، والعمالة الزائدة لابد أن تكون فى إطار هيكلى يمكن من الاستفادة منهم وتنقلاتهم بين الجهات وبعضها للاستفادة منهم، قائلا: "العمالة فى هيئة النقل العام عالة على الهيئة ولابد من مواجهة هذا الأمر بشكل حاسم، وحنفية الخسائر لابد أن تغلق".

ولفت إلى أن الخسائر مخيفة جدا بهيئة النقل العام، ولابد من العمل على مواجهة هذه الخسائر وتحويلها لأرباح، كون هذه الهيئة اقتصادية وليست خدمية فقط، مؤكدا أن الأمر فى حاجة لإدارة وإعادة هيكلة بشكل فعال وموسع وليس بهذه الصورة التى تحقق خسائر وتهدر موارد الدولة دون أى رقابة أيضا.

من جانبه، قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:" بموازنة الهيئة 55% نسبة الأجور، بالنظر لهذه النسبة نتأكد بشكل واضح من وجود خلل وهذا لابد من النظر بشأنه خاصة أنه ليس من المنطقى أن يوجد مشروع ناجح فى وجود 55% من موازنته أجور، مع وجود فوائد مرحلة لقروض بواقع 3 مليارات جنيه"، مؤكدا أن هذا الأمر لابد من إعادة النظر بشأنه، وهذا سبب رئيسي للخسائر.

من ناحيته، قال النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، إن محافظة القاهرة في حاجة إلي الدعم والمساندة فى ظل وجود المحافظ اللواء خالد عبد العال، مؤكدا علي أن القاهرة واجهة مصر ولابد من دعمها، خاصة فى ظل تنظيم مصر بطولة الأمم الإفريقية، مشيرا إلي أن وجود 29 ألف موظف بهيئة النقل العام بالقاهرة فى ظل سوء الخدمة الحالية والخسائر أمر يستدعي التفكير وإعادة النظر، متابعا: "أسافر كثيرا للخارج ونري النقل العام هناك بصورة جيدة دون وجود محصيلن وإنما بإطار إلكتروني جيد".