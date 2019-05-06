شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"زراعة البرلمان" يطالب بخطة للتصدى لدودة الحشرة الخريفية التى تصيب الذرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب مجدى ملك، بطلب إحاطة لوزير الزراعة، بشأن دودة الحشرة الخريفية التى تصيب محصول الذرة، والتى تتسبب فى تدمير الزراعات، وخسارة المزارعين لأنها تقضى على المحصول بشكل كامل.

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وطالب ملك، وزارة الزراعة بعرض خطتها لمواجهة هذه الحشرة، والإجراءات الوقائية لمنع وحماية محصول الذرة منها، لافتا إلأى أنها تسببت فى تدمير المحصول فى 42 دولة إفريقية وقضت على ما يقرب من 85% من المحصول فى القارة السمراء الموسم السابق، فيما عدا تونس وليبيا والجزائر.

وشدد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ضرورة وضع إجراءات احترازية وخطة لمواجهة هذه الحشرة الخطيرة، وذلك للحفاظ على محصول الذرة، فى ظل المخاوف من انتشارها، مشددا على ضرورة العمل بخطة استباقية وليس العمل بخطة الرد فعل.