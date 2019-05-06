وزير المالية: الاقتصاد المصرى أصبح أكثر صلابة فى مواجهة الصعوبات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أبرز ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020 خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى ،وحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط. وقال معيط ، أن الموازنة الجديدة هي موازنة تنمية بشرية تستهدف المواطن، مشيرا الى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر صلابة في مواجهة الصدمات والصعوبات التي يمر بها الاقتصاد العالمي وهناك دلائل على ذلك فبعد خروج تريليونات من الاقتصاديات الناشئة وارتفاع الفائدة كان هناك اضطراب في الاقتصاد العالمي ومصر تأثرت كجزء من الاقتصاد الاقليمي والعالمي ومع ذلك استمر ارتفاع النمو وتقدم الاقتصاد المصري في التصنيف العالمي ومع بداية 2019 ارتفع التصنيف الائتماني في مصر وعاد الاستثمار لمصر مع استمرار ارتفات معدلات النمو، لافتا الى أن هناك زيادة كبيرة في باب الأجور حيث ارتفعت من 270 مليار في العام المالي الحالي الى 301 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لتمويل الزيادة التي تمت بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي مع تحريك الحد الأدنى للاجور ورفع الدرجات بزيادة 12 مليار جنيه اضافة لزيادات العلاوات وهي خطوة في اصلاح هيكل الأجور ولايزال هناك خطوات أخرى.

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