شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان قيادى سابق بحركة النهضة الإخوانية ترشحه لرئاسة تونس يثير جدلا واسعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار إعلان حمادى الجبالى، القيادى السابق بحركة النهضة الإخوانية التونسية، خلال الساعات الماضية، ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة التونسية جدلا واسعا فى الوسط التونسى، فى ظل اتهامات يوجهها سياسيون تونسيون إلى حركة النهضة باستخدام أسلوب المراوغة والدفع بشخصيات سرية فى انتخابات الرئاسة التونسية، مثل حمادى الجبالى، حيث تعلن للإعلام أنها لا تدعمه ولكن فى السر فهى تدعمه للوصول لرئاسة تونس.

فى هذا السياق، قالت الدكتورة ليلى همامى، المرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية، لـ"الخليج 365"، إن هناك حالة سخط بين التونسيين بعد إعلان حمادى الجبالى ترشحه لانتخابات الرئاسة التونسية، حيث أطلقوا عليه "حمادى تفجيرات"، نظرا لاتهامه فى ثمانينات القرن الماضى بتورطه فى تفجيرات سوسة.

وأضافت المرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية، أن التونسيين لا يعيرون حمادى الجبالى اهتماما، لأن حركة الإخوان لم تعد بالشعبية التي كانت عليها أوائل 2011.

وأوضحت الدكتورة ليلى همامى، أن حمادي الجبالي لا شعبية له بين التونسيبن، لافتة إلى أن ترشحه لانتخابات الرئاسة التونسية مجرد محاولة من حركة النهضة لجس النبض، حيث إن النهضة تنتظر صعود شخصية بعينها لتردّ بموقف منافس ترشّح فيه من تراه قادر على منافسة تلك الشخصية.