شكرا لقرائتكم خبر عن استقالات بقنوات الجماعة.. قيادى إخوانى مستقيل من قناة "وطن": لا أقدم ما يفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل قنوات الإخوان التى تبث من تركيا، شهر رمضان باستقالات وأزمات كبرى، بعدما أعلن أحد مقدمى البرامج الرئاسية بقناة "وطن" الإخوانية استقالته من القناة، ملمحا إلى وجود أزمات كبرى تواجهها القناة.

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أعلن القيادى الإخوانى محمد جمال هلال، تقدمه باستقالته من قناة "وطن" الإخوانية التى تتبع المكتب الإدارى للجماعة فى تركيا، مشيرا إلى أنه وجد نفسه لا يستطيع أن يقدم ما يراه مناسبا فى القناة.

وقال القيادى الإخوانى فى تصريحات له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن طول أمد المعركة وكثرة السهام تصيب الفرسان فما بالكم بمن دون ذلك من أمثالي لذا قررت استقالتي من تلفزيون وطن ، فلم أعد قادرا على تقديم ما ينفع ولم يعد لدى من الطاقة ما يفيد.