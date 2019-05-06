شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجار الله مشيدا بأداء الرئيس السيسى: فى عهده حرر الجنيه وأصلح السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الكويتى، أحمد الجار الله، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حقق إنجازات عديدة للدولة المصرية لن ينساها المصريين.

وقال الكاتب الكويتى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن قضايا مهمة سيتذكرها الشعب المصري وهى من صنع الرئيس السيسى ، فهو رجل قضى على الإخوان واستتب الأمن فى عهده حرر الجنيه وأصلح موضوع السياحة والنقد الأجنبى.

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وتابع أحمد الجار الله: ارتفع ببنوك مصر بشكل صاروخي، فالناس اجتازت متاعب التضخم، إلى جانب أن هناك طرق سريعة بآلاف الكيومترات، ومصانع ، بجانب استتباب الأمن وثقة دولية باقتصاد.