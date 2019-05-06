القاهرة- (مصراوي):
غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين، قائلًا إن إسرائيل تواجه وابلًا من الصواريخ التي يطلقها من أسماهم بـ"المجموعات الإرهابية" مشيرًا إلى جماعتي حماس والجهاد الإسلامي.
وأضاف ترامب: "نحن ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها بنسبة 100%".
وفي تغريدة لاحقة، قال الرئيس الأمريكي، موجهًا حديثه إلى أهالي قطاع غزة: "الهجمات ضد إسرائيل، لن تزيد أهالي القطاع سوى مزيدًا من البؤس".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب على "تويتر": ندعم إسرائيل 100% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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