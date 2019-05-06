ترامب على "تويتر": ندعم إسرائيل 100%

القاهرة- (مصراوي):

غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين، قائلًا إن إسرائيل تواجه وابلًا من الصواريخ التي يطلقها من أسماهم بـ"المجموعات الإرهابية" مشيرًا إلى جماعتي حماس والجهاد الإسلامي.

وأضاف ترامب: "نحن ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها بنسبة 100%".

وفي تغريدة لاحقة، قال الرئيس الأمريكي، موجهًا حديثه إلى أهالي قطاع غزة: "الهجمات ضد إسرائيل، لن تزيد أهالي القطاع سوى مزيدًا من البؤس".