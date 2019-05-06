تعديل مواعيد القطارات في رمضان

محمد القاضي

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن السكك الحديدة تستقبل مليون راكب يوميا، لافتا إلي أنه تم توفير فرق صيانة وطوارئ في المحطات تزامنا مع دخول شهر رمضان الكريم.

وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه تم تعديل بعض مواعيد القطارات لكي تتناسب مع وصول المسافرين لمنازلهم وقت السحور والإفطار.