اخبار العالم

تعديل مواعيد القطارات في رمضان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد القاضي
قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن السكك الحديدة تستقبل مليون راكب يوميا، لافتا إلي أنه تم توفير فرق صيانة وطوارئ في المحطات تزامنا مع دخول شهر رمضان الكريم.

وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه تم تعديل بعض مواعيد القطارات لكي تتناسب مع وصول المسافرين لمنازلهم وقت السحور والإفطار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعديل مواعيد القطارات في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا