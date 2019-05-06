مسؤول فلسطيني: التوصل إلى اتفاق لوقف المواجهات في غزة

أعلن مسؤول فلسطيني التوصل إلى اتفاق لوقف المواجهات بين اسرائيل وفلسطين في غزة.
وأفاد موقع "الحدث" بأن اتفاق التهدئة مع إسرائيل دخل حيز التنفيذ منذ ساعة.
يذكر ان الاتفاق يشمل وقفاً لإطلاق النار مقابل التزام إسرائيل بتفاهمات التهدئة والمباشرة بالمشاريع الرئيسية.
وكان التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي قد أدى إلى مقتل 28 فلسطينياً وإصابة نحو 60 جراء الغارات الإسرائيلية في أنحاء القطاع، فيما قُتل أربعة إسرائيليين بصواريخ المقاومة الفلسطينية التي سقطت في عدة بلدات ومستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.
هذا وتوترت الأوضاع على حدود غزة مع إسرائيل منذ آذار 2018 حينما انطلقت مسيرات العودة الفلسطينية، التي تطورت إلى مواجهات مع القوات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.
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