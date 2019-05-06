غارات إسرائيلية على عدة أهداف في غزة

شنت ​الطائرات الإسرائيلية​ غارات على عدة أهداف في ​قطاع غزة​ ودمرت مبنى الحاكم التاريخي غرب القطاع كما استهدفت مجمع أنصار و​ميناء الصيادين​. واستمر تحليق ​الطيران الإسرائيلي​ في أجواء القطاع بعد القصف.

وأفادت قناة "الحدث" عن مقتل فلسطينيين في غارة على مخيم ​البريج​ وسط القطاع.

وبدأ ​الجيش الإسرائيلي​، تصعيدا عسكريا، بعدما أعلن رصد ​قذائف صاروخية​ أطلقت من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية على حدود القطاع، شن على إثرها غارات مكثفة على مواقع أعلن أنها تابعة لحركة ​المقاومة​ الإسلامية "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي".

وأعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق عشرات ​الصواريخ​ تجاه مواقع إسرائيلية، في حين أعلن المتحدث باسم ​الحكومة الإسرائيلية​ أن نظام القبة الحديدية اعترض العشرات من هذه الصواريخ.