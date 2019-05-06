بولتون: لا نسعى إلى حرب مع إيران حاليا لكن مستعدون للرد على اي هجوم

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع النظام الإيراني في الوقت الراهن.
وأضاف بولتون، إننا مستعدون تماما للرد على أي هجوم سواء من وكلاء إيران أو من الحرس الثوري أو القوات النظامية الإيرانية".
وأعلن ان "أميركا سترسل الولايات المتحدة مجموعة حاملة طائرات "أفراهام لينكولن" وقوة من القاذفات إلى منطقة القيادة المركزية الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط، لتبعث برسالة واضحة لا لبس فيها إلى النظام الإيراني أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل "بقوة شديدة".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في آب وتشرين الثاني 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.
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