بولتون: لا نسعى إلى حرب مع إيران حاليا لكن مستعدون للرد على اي هجوم

أكد مستشار ​الأمن القومي الأميركي​، ​جون بولتون​، أن ​الولايات المتحدة​ لا تسعى إلى حرب مع ​النظام الإيراني​ في الوقت الراهن.

وأضاف بولتون، إننا مستعدون تماما للرد على أي هجوم سواء من وكلاء إيران أو من ​الحرس الثوري​ أو القوات النظامية الإيرانية".

وأعلن ان "​أميركا​ سترسل الولايات المتحدة مجموعة حاملة طائرات "أفراهام لينكولن" وقوة من القاذفات إلى منطقة القيادة المركزية الأمريكية بمنطقة ​الشرق الأوسط​، لتبعث برسالة واضحة لا لبس فيها إلى النظام الإيراني أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل "بقوة شديدة".

وكان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ فرض ​عقوبات​ اقتصادية على ​طهران​ على مرحلتين، في آب وتشرين الثاني 2018، شملت عدة قطاعات من بينها ​النفط​.