مسؤول إسرائيلي: إطلاق أكثر من 600 صاروخ على إسرائيل من غزة

أعلن مسؤول كبير في سلاح الجو الإسرائيلي للقناة الـ 12 أنه "تم إطلاق أكثر من 600 صاروخ على إسرائيل من قطاع غزة"، مشيراً إلى أنه "كانت هناك محاولة لمهاجمة قواتنا".
وبدأ الجيش الإسرائيلي، تصعيدا عسكريا، بعدما أعلن رصد قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية على حدود القطاع، شن على إثرها غارات مكثفة على مواقع أعلن أنها تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي".
وأعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق عشرات الصواريخ تجاه مواقع إسرائيلية، في حين أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن نظام القبة الحديدية اعترض العشرات من هذه الصواريخ.
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