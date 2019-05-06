مسؤول إسرائيلي: إطلاق أكثر من 600 صاروخ على إسرائيل من غزة

أعلن مسؤول كبير في ​سلاح الجو الإسرائيلي​ للقناة الـ 12 أنه "تم إطلاق أكثر من 600 صاروخ على إسرائيل من ​قطاع غزة​"، مشيراً إلى أنه "كانت هناك محاولة لمهاجمة قواتنا".

وبدأ ​الجيش الإسرائيلي​، تصعيدا عسكريا، بعدما أعلن رصد ​قذائف صاروخية​ أطلقت من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية على حدود القطاع، شن على إثرها غارات مكثفة على مواقع أعلن أنها تابعة لحركة ​المقاومة​ الإسلامية "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي".

وأعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق عشرات ​الصواريخ​ تجاه مواقع إسرائيلية، في حين أعلن المتحدث باسم ​الحكومة الإسرائيلية​ أن نظام القبة الحديدية اعترض العشرات من هذه الصواريخ.