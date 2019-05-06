وزير خارجية فنزويلا: ممتنون للدعم الروسي لسيادتنا

شكر وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أريزا نظيره الروسي ​سيرغي لافروف​، على دعمه لسيادة بلاده.

وأشار في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "عقدنا اجتماعا استثنائيا وضروريا مع وزير الخارجية الروسي، الشقيق، سيرغي لافروف. قمنا بتحليل التطورات الجيوسياسية الأخيرة في ​العالم​ والعدوان ضد ​فنزويلا​". وأضاف: "نحن ممتنون لدعمه لسيادتنا والقانون الدولي".

هذا وبحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياس أمس الضغوط الخارجية المتزايدة على كاراكاس والخطوات الاستفزازية للمعارضة.

جدير بالذكر، أن زعيم المعارضة ​خوان غوايدو​، كان قد دعا في وقت سابق، شعب فنزويلا و​الجيش​ إلى النزول إلى الشوارع وإنهاء عملية "الحرية" للإطاحة بالرئيس ​نيكولاس مادورو​.