جبهة العمل دانت الاعتداء الاسرائيلي على قطاع غزة

دانت جبهة العمل الإسلامي في لبنان بشدة "العدوان الصهيوني الوحشي الدموي الغاشم الذي يستهدف قطاع غزة العزة منذ مساء يوم الجمعة والذي يطال بجرائمه وقصفه البري والبحري والجوي المباني السكنية الآهلة والبيوت والمحال التجارية والذي يستهدف المواطنين الغزاويين ويغتالهم في الشوارع دون هوادة".
واعتبرت الجبهة أنّ "جرائم العدو الحاقد واستهداف طائراته التي تدمر البيوت على رؤوس أصحاب الأرض الأصليين هي جرائم غادرة ترتكب بحق الإنسانية جمعاء على مرأة ومسمع العالم أجمع".
وحيّت الجبهة الشعب الفلسطيني الأبي الصامد وفصائل المقاومة الموحّدة وغرفة العمليات العسكرية والأمنية المشتركة التي تُدير عملية سير الحرب والمعارك بكل جرأة وجدارة دفاعاً عن الأرض والحُرمات والمقدسات والذين وبحمد الله يلقّنون العدو الغاصب الغادر دروساً في العزة والبطولة والتصدي قلّ نظيرها حتى لدى الجيوش الجرارة .
ودعت الجبهة جميع الشعوب العربية والإسلامية إلى التعبير الصادق والتضامن الأخوي الإسلامي والإنساني مع إخوانهم في غزة ودعمهم القوي بكافة الوسائل المتاحة دون تردد والدعاء لهم في هذا الشهر الرمضاني الفضيل بالنصر والعزة والتمكين.
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