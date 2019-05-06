النشرة: تعرض مواطن للطعن بسكين في بلدة زفتا الجنوبية

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بإقدام السوري م.ع والمقيم في بلدة دير الزهراني عصر اليوم على طعن المواطن خ.ع.ش ( من بلدة زفتا) ولم تعرف الاسباب، وتم نقل الجريح الى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية، وعلم ان السوري فر الى جهة مجهولة.

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