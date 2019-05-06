الأخبار: لا تغيير لمسار العلاقة بين حزب الله والتقدمي

علمت "الأخبار" ان رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ تحرّك لعقد جلسة مشتركة بين ممثلين عن ​حزب الله​ و​الحزب التقدمي الاشتراكي​ بعد اجتماعه بالوزير السابق ​غازي العريضي​ بداية الأسبوع الماضي والاستماع منه إلى تفاصيل الخلاف الذي تسبّب به قرار الوزير ​وائل أبو فاعور​ مع حزب الله، بإلغاء قرار ترخيص معمل ترابة ​الأرز​ في ​عين دارة​، الصادر عن وزير الصناعة السابق حسين الحاج.

وأضافت "كرر بري في الجلسة التي عقدها أمس، التأكيد على لبنانية ​مزارع شبعا​ وضرورة إخراج هذا الملف من التجاذب السياسي مهما كانت الظروف".

وفيما تحفّظ جميع المعنيين عن الإدلاء بأي معلومات حول تفاصيل الجلسة، علمت "الأخبار" أن الطرفين، حزب الله والاشتراكي عرضا لمسار العلاقة وتفاصيل المرحلة الأخيرة بـ"صراحة تامّة" ولا سيّما الخلاف حول قرار أبو فاعور، كلّ من وجهة نظره، لكن أي تغيير لم يطرأ على مسار العلاقة أو مصير قرار وزير الصناعة. إلّا أنه جرى الاتفاق على استكمال اللقاءات برعاية برّي للوصول إلى حلول واستمرار التهدئة في البلاد في ظلّ الظروف الإقليمية المتفجّرة.