أبو سليمان: نبحث مع الاتحاد العمالي العام هواجس العمال

كشف وزير العمل ​كميل أبو سليمان​، أنه بدأ العمل مع ​الاتحاد العمالي العام​ على أمور عدة "لبحث هواجس العمال"، وهو عقد "اجتماعاً مثمراً" مع رئيس الاتحاد ​بشارة الأسمر​ ووزير المالية علي حسن خليل، بشأن موضوع ​الضمان الاجتماعي​، ولمس "تجاوباً وموقفاً جيداً من رئيس الاتحاد، كذلك تم حل أزمات عدة تعرض لها عمال في بعض القطاعات".

أبو سليمان وفي حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" رفضا التعليق على التجاذب السياسي لتحرك النقابات والعمال في المرحلة الحالية التي يشهدها الشارع اللبناني، مشيرا الى أنه "بصدد إجراء مسح شامل لكل النقابات في لبنان، للإبقاء على ​العمل النقابي​ الجيد والتمثيل الفعلي للعمال وشطب النقابات الوهمية"، مبدياً استعداده للتعاون "«شرط أن يفعل الاتحاد نفسه من خلال حوار اجتماعي، مع الإشارة إلى أن القانون يعطيهم صلاحيات لهذا التفعيل".

وأوضح أبو سليمان أن صلاحياته لا تخوله التدخل إذا كان أحد الأحزاب يسيطر على نقابة ما "فالمهم أن تجري انتخابات نقابية نزيهة وفق الإجراءات القانونية". وشدّد على أن "وجود اتحاد عام فعال يساعد في تحسين ​الوضع الاقتصادي​ والاجتماعي من خلال حوار اجتماعي فعال وتضحيات من فئات كثيرة، شرط عدم التصويب على أصحاب الدخل المحدود".