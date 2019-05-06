الأسمر: تطمينات إيجابية من عدة جهات بعدم المسّ برواتب موظفي مرفأ بيروت

أشار رئيس ​الاتحاد العمالي​ العام ​بشارة الأسمر​، إلى ان "تطمينات إيجابية وصلتنا من عدة جهات بعدم المسّ برواتب موظفي مرفأ ​بيروت​ وإيجاد حلول للمادة 61".

وأكد ان الاتحاد العمالي منفتح على الحوار "ضمن مبدأ الحفاظ على المكتسبات في كل المؤسسات العامة والمؤسسات ذات الطابع الاستثماري كما ​مرفأ بيروت​. تريدون تعديل طريقة عمل بعض المؤسسات ورواتبها، أو تغيير وجه مرفأ بيروت، ابدأوا من اليوم وصاعداً بفرض هذه الشروط على التوظيف المستقبلي، ولكن لن نقبل بأي تعديل في العقود القديمة"، مؤكدا ان أنه لا يعارض الاستعانة بفائض ​القطاع العام​، "رغم تقديسنا لمبدأ التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية".

وأوضح أنه بادر بالتعاون مع إدارة المرفأ و​الجمارك​ في اليومين الماضيين الى "التجاوب مع القضايا التي ينجم عنها ضرر، فعمدنا الى إخراج بواخر المواشي والخضر يوم أول من أمس وحللنا مشكلة الباخرة المحملة بالسيارات التي كانت في صدد العودة من حيث أتت. فأوعزنا بالسماح لها بتفريغ البضاعة ليل أمس".

ودعا كل من يعاني من تأخير تفريغ بضاعته الى أن "يتواصل معنا لتسهيل أموره. نحن لا نقصد أذية أصحاب المصالح أو المواطنين". قال: "اللافت هنا أن أياً من المسؤولين لم يتواصل معنا عندما أعلنّا عن توقيت ال​إضراب​ قبل يومين من حصوله، ف​الاتصالات​ الجارية اليوم حصلت بعدما نفذناه. رغم ذلك، سنقابل الاتجاهات الإيجابية بتدابير أسهل في مرفأ بيروت و​مصرف لبنان​ ابتداءً من اليوم".