ذبيان: غزة وأهلها يسطرون ملحمة جديدة في المقاومة والصمود

أشار رئيس تيار "​صرخة وطن​" ​جهاد ذبيان​ الى أنه "لا يمكننا الا أن ننحني إجلالاً أمام دماء الشهداء الفلسطينيين الذين يرتقون في غزة مع بداية ​شهر رمضان​ المبارك، حيث يسطر أهل غزة ملحمة جديدة في المقاومة والصمود بمواجهة العدو الصهيوني".

ولفت ذبيان الى أنه "وفي ظل الصمت العربي والعالمي المخزي عن العدوان الذي تتعرض له غزة الصامدة، نرى كيف أن ​المقاومة الفلسطينية​ تفرض معادلة ردع جديدة مع العدو من خلال المفاجآت العسكرية حيث أدخلت المقاومة سلاح الطائرات المُسيرة، ما يعني أن الحرب على غزة لم تعد مجرد نزهة بالنسبة للعدو الإسرائيلي".

وأكد أن "غزة اليوم تخوض معركة العرب الغارقين في التطبيع مع العدو وتنفيذ أجندته الهادفة الى ​القضاء​ على ما مكامن المقاومة ومواجهة المشروع الأميركي – الإسرائيلي، الذي سيهزم بفضل صمود قوى ودول محور المقاومة".