ترامب: نؤيد تماما رد إسرائيل على وابل الصواريخ الذي أطلق عليها من غزة

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تؤيد تماما رد إسرائيل على وابل الصواريخ الذي أطلق عليها من غزة. ودعا إلى إنهاء هجمات الفلسطينيين، محذرا سكان غزة من أن مثل هذه الأفعال لن تحقق لهم "أي شيء سوى مزيد من الشقاء".
وقال في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "انهوا العنف واعملوا على تحقيق السلام.. فهو يمكن أن يحدث".
يذكر ان التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي أدى إلى مقتل 28 فلسطينياً وإصابة نحو 60 جراء الغارات الإسرائيلية في أنحاء القطاع، فيما قُتل أربعة إسرائيليين بصواريخ المقاومة الفلسطينية التي سقطت في عدة بلدات ومستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.
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