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توفيا في لحظة واحدة بعد 45 عاما من زواجهما

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

قال أفراد عائلة إن زوجين من ولاية بنسلفانيا الأمريكية، كانا متزوجين منذ حوالي 45 عامًا، توفيا خلال دقائق من بعضهما البعض.

قام كلير "كوس" فانس بزيارات يومية إلى مركز للرعاية حيث عاشت زوجته جين، البالغة من العمر 70 سنة، بسبب مشكلات في الحركة والتنقل.

لكن تلك الزيارات توقفت الأسبوع الماضي عندما أصيب بمرض يشبه الإنفلونزا وأدخل المستشفى.

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ومع تدهور حالته، تحدثت جين إلى زوجها البالغ من العمر 75 سنة عبر الهاتف، وكانت آخر مرة تحدثت إليه قبل دقائق من وفاته ليل الأحد.

كانت إحدى بنات الزوجين مع والدها عندما توفى، وطلبت من عماتها الذهاب إلى مركز الرعاية وإخبار والدتها بوفاته.

ولكن عندما وصلتا، وجدتا جين فانس ميتة في غرفتها. وسيتم دفن الزوجين معا يوم الجمعة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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