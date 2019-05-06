اتفاق لوقف التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة بوساطة مصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أعلن مسؤولون عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل فلسطينية، عقب وساطة قامت بها مصر لإنهاء التصعيد الأخير في العنف في قطاع غزة وجنوب إسرائيل، بحسب ما أفاد مراسل "سكاي نيوز".

ونقلت "رويترز"، عن مسؤول فلسطيني مطلع، إن "تفاهم وقف إطلاق النار يبدأ اليوم الاثنين في الساعة 4.30 صباحًا 01.30 بتوقيت جرينتش".

وقتل 25 فلسطينيًا في غارة إسرائيلية على مخيم المغازي بوسط قطاع غزة مساء الأحد، في أخطر تصعيد في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني منذ حرب العام 2014.

وشنّت إسرائيل سلسلة ضربات ردّاً على إطلاق صواريخ من القطاع الفلسطيني المحاصر الذي تُسيطر عليه حركة حماس.

Advertisements

وقالت السلطات الفلسطينية في بيان، إنّ الأهداف الإسرائيلية في غزة شملت مقارّ الأمن الداخلي الفلسطيني، فيما تواصلت مساء الأحد عمليات إطلاق الصواريخ والضربات الإسرائيلية.

وأشار مراسلنا إلى أن الطيران الإسرائيلي قصف مبنى جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس التي تسيطر على القطاع في حي الرمال بمدينة غزة.

وقالت الفصائل الفلسطينية إنها أطلقت وابلًا من الصواريخ على مناطق إسرائيلية منها عسقلان وبئر السبع، كما استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية بصاروخ موجه، على حدود قطاع غزة.

وشنت إسرائيل سلسلة غارات جوية على قطاع غزة منذ صباح الأحد.