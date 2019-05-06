الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن فيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة حصة بنت سعود بن عبدالله، والدة الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان بن محمد آل سعود. وقال البيان الصادر عن الديوان الملكي وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة حصة بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود والدة الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان بن محمد آل سعود، وسيصلى عليها - إن شاء الله - اليوم الاثنين الموافق 1 / 9 / 1440 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

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