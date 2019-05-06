"سكاي نيوز": اتفاق لوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن مسئولين فلسطينيين قولهم، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لوقف الهجمات في غزة.
واستشهد 24 مواطنًا فلسطينيًا، وأصيب نحو 146 آخرين بجروح مختلفة، منذ صباح السبت وحتى مساء أمس الأحد، نتيجة استمرار عدوان الاحتلالي الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، بأن 24 مواطنًا فلسطينيًا استشهدوا، بينهم (سيدة وجنينها، ورضيعة أخرى من نفس العائلة)، وإصابة 146 مواطنا بجراح مختلفة، وذلك نتيجة تصعيد قوات الاحتلال المستمر لليوم الثاني.
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