القبض على 6 عصابات للاتجار في المخدرات بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، 6 عصابات للاتجار في الحشيش والهيروين والبانجو والفودو والمواد الكحولية.

وأسفرت الحملات، بالتنسيق مع ضباط مكتب مكافحة المخدرات، استهدفت مدن شبرا الخيمة وبنها والخصوص وطوخ والعبور والخانكة، عن ضبط 4 قطع سلاح ناري، و16.5 كيلو مخدرات، وألف زجاجة مواد كحولية، وأحيل جميع المتهمين للنيابات المختصة لتولي التحقيق.

وقضت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير الأمن، للواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية، بشن حملات مكبرة على مدن القليوبية، لضبط المتهمين وحائزي المخدرات والسلاح، فقامت حملة مكبرة قادها العميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمد عامر رئيس مكتب مكافحة المخدرات، واستهدفت الحملات مدن شبرا الخيمة وبنها والخصوص وطوخ والعبور والخانكة، وأسفرت عن ضبط 6 عصابات تضم أكبر تجار المخدرات في القليوبية.

ففي شبرا الخيمة أسفرت الحملات عن ضبط عاطلين في منطقة مسطرد دائرة قسم ثاني، وهما "ش. م." 50 سنة، سبق اتهامه في 13 قضية مخدرات وسرقات وسلاح، و"م. ز." 32 سنة، أثناء استقلالهما دراجة نارية، وبحيازتهما 250 جرام حشيش و100 جرام هيروين وفرد خرطوش.

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كما جرى ضبط "ب. ع."، 24 سنة، عاطل و"ع. س."، 48 سنة، و"ت. ي."، 35 سنة، والسابق اتهامه في 4 قضايا سلاح وبحيازتهم نصف كيلو حشيش و300 قرص مخدر و1000 زجاجة مشروبات كحولية وسلاح أبيض مطواه ومبلغ مالي.

وتمكن المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة من ضبط "ا. م."، 29 سنة، و"أ.ع."، 27 سنة، و"س. ح."، 35 سنة، 150 جرام فودو، وكمية من السجائر من ذات المخدر ومبلغًا ماليًا وسلاحًا أبيض "مطواة".

وفي مدينة طوخ تمكن المقدم أحمد سامي رئيس مباحث المركز من القبض على "أ. م."، 29 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 27 قضية مخدرات وسلاح، وبحيازته 10 كيلو بانجو و250 جرام حشيش و100 جرام هيروين وفرد خرطوش وكمية من الطلقات ومبلغًا ماليًا.

وفي منطقة عزبة الزراعة ببنها، تمكن العقيد حسني نصار مفتش مباحث شمال القليوبية من ضبط "ع. م."، 23 سنة، و"ع. ح."، 25 سنة، أثناء استقلالهما دراجة بخارية دون لوحات معدنية، قيادة الثاني و بحيازتهما بندقية خرطوش وكمية من الطلقات و5 كيلو حشيش ومبلغ مالي وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية تجارتهما، وتمكن العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، من القبض على عصابة تضم عاطلين بالخصوص وهم "ك. ع."، 23 سنة، و"ح. ع."، 19 سنة، وبحيازتهما 100 جرام هيروين.

وفي مدينة العبور، ضبط "ك. م."، 27 سنة، و"ي. ع."، 19 سنة، عاطلان وبحيازتهما بندقية خرطوش وكمية من الطلقات و150 جرام هيروين، ومبلغًا ماليًا، وتمكن المقدم حازم سعد رئيس مباحث مركز الخانكة من القبض على "ع. م."، 37 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في قضيتي سلاح وبحيازته بندقية آلية وكمية من الهيروين تزن 100 جرام ومبلغًا ماليًا قدره 1200 جنيه بقصد الاتجار.