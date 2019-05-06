حبس 3 متهمين جدد في واقعة "جثة شبرا الخيمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قررت نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة، اليوم الاثنين، حبس 3 متهمين جدد في واقعة مقتل صاحب معرض سيارات بحدائق القبة، عقب اختطافه وإطلاق الرصاص عليه، وإلقاء جثته في أحد شوارع شبرا الخيمة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جثة شبرا الخيمة".

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم القتل العمد والاختطاف والبلطجة وتكدير السلم والأمن وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص.

وكشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، غموض واقعة العثور على جثة في أحد الشوارع بشبرا الخيمة، وجرى تحديد شخصية القتيل ومرتكب الواقعة، وتبين أن الجثة لصاحب معرض سيارات بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، وتوصلت التحريات إلى أن سبب قتل المجني عليه علاقة غير شرعية بين نجلة شقيقة زوجته وشاب من القليوبية، وأنه انتقم للفتاة بتصوير الشاب بـ"قميص نوم حريمي" بعدما علم أنه يحتفظ بصور عارية للفتاة قريبة زوجته.

وتلقى المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة مجهولة بأحد الشوارع في عزبة عزيز بدائرة قسم ثان، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ناصر العام.