أطباء المستقبل ينددون بنهج وزارتي التعليم والصحة سياسة “الأذان الصماء” تجاه مطالبهم

فيديو: يونس الميموني

في خطوة تصعيدية جديدة، نظمت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب والأسنان، أول أمس الجمعة، في طنجة، وقفة احتجاجية في ساحة الأمم، للتنديد بسياسة “الأذان الصماء” التي تنهجها وزارتي التعليم العالي، والصحة تجاه مطالبهم.

وطالب أطباء المستقبل بتحسين ظروف تكوينهم، ورفض تنزيل مشروع كليات الطب الخاصة، نظرا إلى غياب التأطير البيداغوجي الكفيل بتكوين طبيب يلبي احتياجات المواطن، واستنكروا غياب المستشفى الجامعي، وكلية الطب والأسنان، في كل من طنجة وأكادير، وهو ما يضطر الطلبة إلى متابعة دروسهم في مدرجات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، وكلية العلوم والتقنيات.

وأعرب الطلبة عن استهجانهم من التضييق، الذي يتعرضون له، من قبل السلطات الأمنية، حيث تم منع مسيرة في طنجة، وتدخلت القوات العمومية لفض مسيرة أخرى في الرباط.