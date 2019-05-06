القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي
قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الولايات المتحدة ترسل مجموعة حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط، كي تبعث برسالة واضحة لإيران، أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل "بقوة شديدة".
وأضاف بولتون أن هذا القرار اتخذ "ردا على عدد من المؤشرات والتحذيرات المثيرة للقلقة والمتصاعدة"، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع النظام الإيراني، ولكننا مستعدون تماما للرد على أي هجوم، سواء من وكلاء أو من الحرس الثوري أو القوات النظامية الإيرانية.
كانت هذه تفاصيل خبر بولتون محذرا إيران: أي هجوم على مصالح أمريكا وحلفائها سيقابل بقوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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