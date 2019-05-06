قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف غزة جوا وبحرا

كشفت لجان الصيادين التابعة لاتحاد لجان العمل الزراعي أن عمليات القصف من قبل زوارق الاحتلال الإسرائيلي ما زالت مستمرة ومتصاعدة، مشيرة إلى أنه تم قصف شاطئ بحر السودانية ورفح عدة مرات، ونتج عن عمليات القصف البحري تدمير برج إنقاذ بحري بالقرب من السودانية واستراحة بالقرب من مطعم فش فرش بمدينة رفح.

من ناحية أخرى، واصلت طائرات الاحتلال قصفها على غزة، حيث تم قصف مرصد للمقاومة شرقي رفح، كما استهدفت طائرات الاحتلال للمرة الرابعة على التوالي مرصدا للمقاومة شرقي منطقة "جحر الديك".



تزايدت في الساعة الأخيرة احتمالات إمكانية نجاح الجهود المصرية-الأممية في التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، لتهدئة محتملة في قطاع غزة خلال الساعات المقبلة.

ورغم الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر والأمم المتحدة فإنه لم يلح في الأفق ما يشير إلى اتفاق الأطراف على عودة التهدئة.. وتحول مشهد القصف الإسرائيلي للمنازل والأبنية في قطاع غزة إلى مشهد متكرر مع توالي سقوط الشهداء بوتيرة أعلى من اليوم الأول من العدوان.