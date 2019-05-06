وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد قتلى عسقلان إلى أربعة مستوطنين

أعلنت صحيفة معاريف الإسرائيلية، ارتفاع عدد قتلى عسقلان إلى أربعة مستوطنين.

وواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الفلسطينيين بقطاع غزة، حيث قصف اليوم الأحد، خان يونس، وحي الشجاعية شرقي قطاع غزة.

وكان الاحتلال استدعى لواء مدرعات إلى الحدود مع غزة، وأعلن عن استعدادات لأيام متواصلة من التصعيد.

وجاء التصعيد الأخير بعد مقتل أربعة فلسطينيين وجرح 51 آخرون في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية على طول السياج الحدودي يوم الجمعة.

ويأتي التصعيد بعد فترة من الهدوء النسبي وسط جهود من مصر والأمم المتحدة للتفاوض على وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، في أعقاب أحداث اشتعال للموقف في نهاية شهر مارس.