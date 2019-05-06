مايكروسوفت تطرح تحديثًا جديدًا لـ"إكسل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أفادت تقارير إخبارية بأن شركة مايكروسوفت الأمريكية طرحت تحديثًا جديدًا لأحد تطبيقات أوفيس "إكسل".

ووفق ما ذكر موقع "سي نت"، إن مستخدمي "مايكروسوفت إكسل" عبر الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد"، سيمكنهم بكل سهولة إضافة صور إلى جداول البيانات التي يجهزونها عبر التطبيق.

ويمكن من خلال ذلك التحديث، التقاط أي صورة لأي جدول بيانات عبر الهاتف الذكي، ثم نقله إلى "إكسل" وتحويله إلى بيانات قابلة للتحرير والإضافة والحذف والتعديل.

وأوضحت "مايكروسوفت" أن التحديث الجديد لتطبيق "إكسل" سيصل أيضًا إلى نظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون" وحاسبات "آيباد".