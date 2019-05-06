ترامب: ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين، قائلًا إن إسرائيل تواجه وابلًا من الصواريخ التي يطلقها من أسماهم بـ"المجموعات الإرهابية" مشيرًا إلى جماعتي حماس والجهاد الإسلامي.
وأضاف ترامب: "نحن ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها بنسبة 100%".
وفي تغريدة لاحقة، قال الرئيس الأمريكي، موجهًا حديثه إلى أهالي قطاع غزة: "الهجمات ضد إسرائيل، لن تزيد أهالي القطاع سوى مزيدًا من البؤس".
وأضاف ترامب: "أنهوا العنف، وابدأوا في السلام سويًا".
يأتي هذا في الوقت الذي يتعرض فيه قطاع غزة، إلى قصف إسرائيلي متواصل منذ يومين، في إطار عمليات موسعة شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، ورد عليه الجناح العسكري لحركة حماس، بحسب ما ذكره المركز الفلسطيني للإعلام.
وشهدت الأيام الماضية، تصعيدًا من جانب الاحتلال الإسرائيلي، بشن هجمات عدة على مواقع في قطاع غزة، ومخيم البريج.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة الشهداء حتى اللحظة، ارتفعت إلى 27 شخصًا، وإصابة المئات.
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