قبل الكشف عنه رسميًا.. متجر إلكتروني يعرض هاتف جوجل "Pixel 3a XL" للبيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

تستعد شركة جوجل الأمريكية للكشف عن هاتفيها الجديدين "Pixel 3a" و"Pixel 3a XL"، يوم الثلاثاء المقبل، اللذين يأتيان كنسخة بمواصفات متوسطة من هواتف "Pixel 3" الحالية.

ونشر موقع "أندرويد بوليس" صورًا لهاتف "Pixel 3a XL" وهو معروض للبيع في أحد متاجر "Best Buy" الأمريكية. وتُظهر الصور الهاتف باللونين الأسود والأبيض.

وكشف تسريبات سابقة أن هاتفي "Pixel 3a" و"Pixel 3a XL" آتيان مع ميزة Night Sight، التي قُدِّمت في هواتف "Pixel 3" في العام الماضي. كما يحتوي الجهازان على وضع Motion Focus، و Portrait Mode، مع ميزة تخزين الصور غير المحدودة المساحة عبر خدمة “صور جوجل” Google Photos.

وبحسب ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، ستحصل هذه الهواتف على ثلاث سنوات على الأقل من تحديثات الأمان وإصدار "أندرويد"، مما يعني أنها ستحصل على "اندرويد كيو" و"آر" و"إس"، إلى جانب مجموعة من الميزات الأخرى، مثل الشحن السريع، وشاشة الاتصال، وشريحة الأمان المخصصة Titan M.

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وكشفت صور مسربة سابقة أيضًا أن هاتف "Pixel 3a" سيأتي شاشة بقياس 5.6 بوصات وبدقة 2160×1080 بكسل، كما سيقدم بطارية بسعة 3000 ميلي أمبير/ساعة، في حين يأتي "Pixel 3a XL" بشاشة قياسها 6 بوصات وبدقة 2220×1080 بكسل، وبطارية بسعة 3700 ميلي أمبير/ساعة.

كما تُظهر الهاتفين باللون الأبيض، والأسود، والأرجواني.

كما أن هاتف بيكسل الأصغر سوف يحصل على معالج كوالكوم "سناب دراجون 670"، بينما تحصل النسخة الأكبر على معالج "سناب دراجون 710".

ووفقًأ لتقارير إخبارية، تعتزم تعتزم طرح هاتف "Pixel 3a" في الولايات المتحدة بمبلغ يبدأ من 399 دولارًا، أما سعر هاتف "Pixel 3a XL" فيبدأ من 479 دولارًا.