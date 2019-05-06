حفتر يدعو إلى مطاردة "العدو المنسحب" والقضاء عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أصدر قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، الأمر للجيش بـ"تدمير قوات العدو المنسحبة"، بحسب ما جاء في تسجيل صوتي.

وقال حفتر خلال التسجيل الصوتي الذي بثه المتحدث باسم الجيش الوطني، إن رمضان لم يكن سببًا لوقف المعارك السابقة عندما سيطر على مدينتي بنغازي ودرنة بالشرق، وسقوط البلاد في حالة فوضى عقب الإطاحة بمعمر القذافي في 2011، بحسب "سكاي نيوز".

وأضاف: "أيها الضباط والجنود المقاتلين في قواتنا المسلحة والقوات المساندة أحييكم في هذه الأيام المجيدة وأشد على أيديكم وقوة عزيمتكم لتلقنوا العدو درسًا أعظم وأكبر من الدروس السابقة بقوة وثبات كما عرفناكم دائمًا حتى يتم اجتثاثه من أرضنا الحبيبة.. مع الالتزام والمحافظة على أرواح المدنيين وممتلكاتهم".

وسيطر الجيش الوطني الليبي، على جنوب البلاد الغني بالنفط، في وقت سابق من العام قبل التحول إلى طرابلس الشهر الماضي لمطاردة الإرهابيين.​